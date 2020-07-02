В одной из колоний Мордовии проводятся психокоррекционные занятия с личным составом

Психологи исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии проводят психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия с личным составом учреждения.

Указанные мероприятия направлены на обучение приемам саморегуляции и преодоления трудных жизненных ситуаций. Используются как индивидуальная, так и микрогрупповая формы работы.

Особое внимание пенитенциарные психологи уделяют методам и приемам саморегуляции с целью преодоления тревожного настроения и сниженного фона эмоционального состояния.

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Источник: 13.fsin.su