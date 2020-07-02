В одном из исправительных учреждений Мордовии прошли антинаркотические мероприятия

В исправительном учреждении №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В библиотеке указанной колонии была организована выставка под названием «Наркотики – дорога в никуда...». На данной выставке были представлены книги, журнальные статьи, иллюстрированный материал о наркомании и наркотиках.

Кроме того, в учреждении был организован конкурс рисунков «Скажи наркотикам – НЕТ!».

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии проводятся психокоррекционные занятия с личным составом.

Источник: 13.fsin.su