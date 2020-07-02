В Саранске осудили 27-летнего парня, ограбившего своего знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 27-летнего молодого человека, который ограбил своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что в октябре прошлого года 27-летний молодой человек приехал в Саранск по личным делам. Парень остановился у своего знакомого, который проживает один. Последний предоставил преступнику дубликаты ключей от своей квартиры. В период с 27 октября по 5 ноября 2019 года молодой человек, проживая у знакомого, похищал из пластиковой шкатулки, находившейся в шкафу, золотые украшения. Кроме того, 7 ноября минувшего года парень украл ноутбук хозяина квартиры.

Похищенное имущество злоумышленник сдавал в ломбард с помощью знакомых, которые о преступлениях ничего не знали.

Спустя некоторое время молодой человек рассказал знакомому о кражах и пообещал возместить ущерб. Последний, узнав о преступлениях, обратился в полицию.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении 27-летнего преступника была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru