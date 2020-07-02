В Мордовии начал действовать льготный налоговый режим для самозанятых

В Мордовии с 1 июля начал действовать льготный налоговый режим для самозанятых.

Отныне самозанятые жители республики могут зарегистрировать свою деятельность, после чего обязаны выплачивать соответствующий налог.

Размер налоговой ставки при работе с физическими лицами равен 4%, при получении дохода от юридических лиц – 6%.

Самозанятым не нужно подавать отчетность в налоговые органы и приобретать контрольно-кассовую технику.

Стоит отметить, что предприниматели также имеют право зарегистрироваться в качестве самозанятых, но только в том случае, если у них нет наемных сотрудников, а размер годового дохода не превышает 2,4 млн рублей.

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Источник: mordovmedia.ru