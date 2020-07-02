В Мордовии наблюдается рост количества многодетных семей

В Мордовии наблюдается увеличение количества многодетных семей.

В настоящее время на территории региона рассчитывается практически 7 тыс. многодетных семей. Текущая тенденция свидетельствует о том, что в будущем данный показатель продолжит демонстрировать рост.

Улучшению демографической ситуации способствую достойные меры социальной поддержки.

Кроме того, в настоящее время в республике ведется активное строительство детских садов. В ближайшие годы в Мордовии введут в эксплуатацию 30 новых учреждений для дошколят.

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Источник: mordoviatv.ru