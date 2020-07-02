В Саранске в результате пожара погибла женщина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Ранним утром 2 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Веселовского. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №58.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп гражданки 1957 года рождения. Соседи сообщили, что женщина проживала одна.

Огонь повредил кресло и постельные принадлежности на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru