В Саранске в результате пожара погибла женщина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погибла женщина.
Ранним утром 2 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Веселовского. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №58.
Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп гражданки 1957 года рождения. Соседи сообщили, что женщина проживала одна.
Огонь повредил кресло и постельные принадлежности на площади 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru