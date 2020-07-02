В Рузаевке в ДТП пострадала 27-летняя девушка

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадала 27-летняя девушка.

Происшествие произошло вечером 30 июня на улице Луначарского. По предварительной информации, 28-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на обочину, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получила 27-летняя пассажирка «Лады». Девушка доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф