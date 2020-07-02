В Саранске водитель легковушки сбил пешехода-нарушителя

В Саранске 42-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло днём 30 июня на территории Октябрьского района города. На улице Н. Эркая 18-летний водитель легкового автомобиля марки «Лада-Приора» совершил наезд на 42-летнего гражданина, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Медики осмотрели пострадавшего на месте происшествия.

С начала нынешнего года 18-летний автомобилист два раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф