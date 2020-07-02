В Краснослободском районе 10-летний водитель мопеда сбил 11-летнего мальчика

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний ребенок.

Происшествие произошло вечером 30 июня на территории населенного пункта Старое Зубарево. Возле дома №50, расположенного по адресу – улица Песочная, 10-летний водитель мопеда марки «Альфа» совершил наезд на 11-летнего мальчика, внезапно упавшего на обочине.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф