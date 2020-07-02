В Ельниковском районе легковушка врезалась в дерево

В Ельниковском районе пострадал водитель врезавшегося в дерево легкового автомобиля.

Происшествие произошло ранним утром 1 июля на 3-м километре дороги, пролегающей между Ельниками и магистралью, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 45-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21074, проявив невнимательность, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Водитель легковушки был госпитализирован в травматологическое отделение ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф