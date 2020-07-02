В Лямбирском районе в ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 1 июля на 184-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». Не смогли разъехаться два автомобиля марок «Фольксваген-Пассат» и «Равон-Нексия».

Водители транспортных средств 18- и 32-летнего возраста самостоятельно обращались за медицинской помощью.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением причины столкновения автомобилей.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф