В Чамзинском районе иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

В Чамзинском районе 14-летний велосипедист попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло утром 1 июля на территории села Большое Маресево. По предварительным данным, 35-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Хендай», во время движения по улице Советской проявила невнимательность, по причине чего транспортное средство совершило наезд на 14-летнего велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.

Велосипедист самостоятельно обращался за медицинской помощью в ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф