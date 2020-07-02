В Саранске водитель легковушки сбил ребенка

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил ребенка, внезапно выбежавшего на проезжую часть.

Днём 1 июля в селе Макаровка 57-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», возле дома №22, расположенного по адресу – улица Нагорная, совершил наезд на 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф