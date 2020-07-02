В Саранске в результате ДТП пострадал 21-летний молодой человек

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадал 21-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 1 июля на Александровском шоссе. По предварительной информации, 18-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Киа-Рио», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 21-летнему пассажиру «Лады».

У 18-летнего виновника ДТП нет водительского удостоверения. Кроме того, с начала нынешнего года молодой человек два привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф