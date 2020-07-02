В северо-восточной части Саранска 3 июля отключат холодную воду

В северо-восточной части Саранска 3 июля будет прекращена подача холодной воды.

Причиной отключения холодной воды является прокладка и подключение участка водопровода (в районе дома №108 по ул. Волгоградской) к строящемуся дому. Водоснабжение будет приостановлено в период с 10:00 3 июля до окончания работ.

Холодной воды не будет по следующим адресам: в многоквартирных жилых домах по ул. Волгоградской, д. №№ 106/1, 106/2, 114, 116, 118, 126, 128; в частном секторе по ул. Волгоградской, д.№№ 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 157А, 159А, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199.

На время работ будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно будет по следующему телефонному номеру: 24-34-48.

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Источник: adm-saransk.ru