В Саранске сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Саранске за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 1 июля возле дома №62, расположенного по адресу – улица Пушкина, сотрудники Гоавтоинспекции остановили автомобиль марки «Киа-Рио» под управлением пьяного 27-летнего парня.

Вечером того же дня напротив дома №144, расположенного по адресу – улица Титова, стражи порядка остановили автомобиль марки ВАЗ-21093. За рулем транспортного средства находился 36-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по аналогичной причине.

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Источник: гибдд.рф