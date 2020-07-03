Житель Саранска подозревается в краже золотых украшений у бывшей гражданской супруги

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего безработного местного жителя, который подозревается в краже золотых украшений у своей бывшей гражданской супруги.

Некоторое время назад 42-летняя жительница Саранска возле своего дома встретила бывшего гражданского мужа 41-летнего возраста. Между женщиной и мужчиной вспыхнула ссора. В определенный момент последний сорвал с горожанки золотую цепочку с кулоном и скрылся.

Украденное гражданин сдал в ломбард, получив за это более 8,5 тыс. рублей.

Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье о грабеже.

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Источник: 13.мвд.рф