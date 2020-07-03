Жительница Теньгушевского района, угрожавшая убийством сожителю, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жительницы Теньгушевского района, которая угрожала убийством своему гражданскому мужу.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце мая нынешнего года 43-летняя жительница Теньгушевского района на приусадебном участке, принадлежащим её сестре, сажала картофель вместе со своим 51-летним сожителем. После завершения работ женщина вместе в компании родственницы распивала спиртные напитки. Возвращаясь домой, гражданка зашла в магазин и купила бутылку водки. Выпить спиртное женщина не успела. Сожитель гражданки вылил содержимое бутылки в раковину.

Женщина разбила горлышко пустой бутылки и, размахивая так называемой розочкой, стала угрожать сожителю убийством. Кроме того, гражданка нанесла мужчине один удар осколком бутылки по руке. Пострадавший, который не может быстро передвигаться из-за проблем со здоровьем, смог покинуть дом, а затем с помощью знакомых добрался до больницы, после чего написал заявление в полицию.

Материалы уголовного дела в отношении женщины в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф