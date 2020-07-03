Интернет-мошенник ограбил жителя Зубово-Полянского района, решившего купить ошейник

В Зубово-Полянском районе 29-летний местный житель, решивший приобрести собачий ошейник, был ограблен неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 29-летний житель указанного района через интернет-форум связался с продавцом навигационного собачьего ошейника, позволяющего отслеживать местоположение питомца. Последний сообщил, что товар будет отправлен после того, как ему будут перечислены денежные средства в сумме 32 тыс. рублей. Житель Зубово-Полянского района перевел на указанный продавцом счет необходимую сумму. После этого автор объявления о продаже ошейника предупредил пострадавшего, что товар будет прислан не очень быстро, поскольку он проживает в Белоруссии.

В течение трех месяцев житель Зубово-Полянского района так и не получил ошейник, по причине чего решил обратиться в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф