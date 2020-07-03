В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В УМВД РФ по Саранску недавно поступило сообщение от эксперта банка о том, что при производстве экспертизы поступивших денежных средств была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 2 тыс. рублей.

При осмотре банкноты были выявлены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, нечитаемость микрошрифта, шероховатость бумаги, отсутствие свечения защитных волокон в ультрафиолетовых лучах.

Стражи порядка в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего сбыт поддельной денежной купюры.

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Источник: 13.мвд.рф