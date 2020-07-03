В Лямбирском районе на мужчину рухнула водонапорная башня

В Лямбирском районе в результате несчастного случая погиб мужчина.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 2 июля в селе Кадышево указанного района гражданин 1958 года рождения по согласованию с местными жителями проводил демонтаж недействующей водонапорной башни. В определенный момент 15-метровая конструкция упала, задев мужчину.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники СУ СК РФ по Мордовии проводят проверку по факту гибели мужчины.

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Источник: mordovia.sledcom.ru