Полицейские изъяли у жителя Старошайговского района обрез охотничьего ружья

В Старошайговском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя незаконно хранящийся обрез охотничьего ружья.

Стражами порядка было установлено, что 38-летний житель села Верякуши нашел в лесу ружье и решил оставить его себе. Десять лет оружие хранилось на чердаке. В июне нынешнего года мужчина сделал из него обрез, отпилив часть ствола и приклада, и стал носить его в рукаве верхней одежды.

В отношении жителя Старошайговского района было возбуждено уголовное дело.

Известно, что в 2016 году 38-летний гражданин был осужден за кражу и незаконное проникновение в жилище. Из мест лишения свободы мужчина вернулся в 2018 году.

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Источник: 13.мвд.рф