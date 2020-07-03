В Мордовии воспитанница дома-интерната поздравила с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД

Сотрудники ГИБДД по Мордовии на протяжении нескольких лет являются частыми гостями в ГБСУ СОН РМ «Темниковский детский дом-интернат».

Впервые сотрудники ГИБДД посетили указанное учреждение ещё в декабре 2015 года. Тогда они организовали для воспитанников большое праздничное представление по ПДД и подарили подарки. Так началась крепкая дружба между инспекторами ГИБДД и воспитанниками детского дома.

Сотрудники ГИБДД 3 июля отмечают свой профессиональный праздник. Специально к этому дню воспитанница упомянутого детского дома Даяна Паршакова подготовила видеопоздравление - стихотворение собственного сочинения, строками которого не только поздравила стражей порядка с профессиональным праздником, но и отметила их сложную работу, подчас связанную с риском для жизни.

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Источник: 13.мвд.рф