В Лямбирском районе осудили виновника смертельного ДТП

В Лямбирском районе суд вынес приговор в отношении уроженца Азербайджана, устроившего ДТП, в результате которого погибла женщина.

ДТП произошло утром 5 декабря прошлого года на 13-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово, Ичалки и Большое Игнатово. Уроженец Узбекистана, находясь за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки "Мерседес".

От полученных телесных повреждений пассажирка «Лады» скончалась на месте происшествия.

Решением Лямбирского районного суда в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: lyambirsky.mor.sudrf.ru