Житель Теньгушевского района ответит в суде за угрозы убийством в адрес гражданской жены

В Теньгушевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который угрожал убийством своей гражданской жене.

Стражами порядка было установлено, что в конце мая нынешнего года 57-летний житель села Такушево указанного района распивал спиртные напитки в компании своей 50-летней гражданской супруги. Мужчина решил продолжить застолье, но женщина выступила категорически против данной инициативы. По этой причине между сожителями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина принялся угрожать гражданской жене убийством. Последняя, опасаясь за свою жизнь, выбежала из дома. Гражданин стал бежать за женщиной, продолжая выкрикивать угрозы. В определенный момент мужчина схватил лежавшее в палисаднике у дома деревянное весло и ударил им гражданскую супругу по спине.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Теньгушевского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф