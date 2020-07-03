В Рузаевке горели деревянные ящики

В Рузаевке произошло возгорание деревянных ящиков.

Вечером 2 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Переходной. Возле дома №8 загорелись деревянные ящики.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило деревянные ящики на площади 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru