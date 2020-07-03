Мордовия успешно развивает транспортную инфраструктуру в сельской местности

Мордовия успешно реализует мероприятия «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в рамках государственной программы под названием «Комплексное развитие сельских территорий».

На территории республики в нынешнем году в рамках реализации государственной программы «Комплексной развитие сельских территорий» ведется строительство и реконструкция трех дорог, ведущих к объектам сельскохозяйственного назначения. Общая протяженность данных дорог составляет 9,7 км. Стоимость проводимых работ равна более 274 млн рублей.

Все дорожные работы будут закончены до октября нынешнего года.

В список дорожных объектов строительства и реконструкции на следующий год вошли восемь дорог общей протяженностью 10,3 км. Объем финансирования составит более 298 млн рублей.

Также читайте о том, что в Мордовии планируют запустить строительство быстровозводимого индивидуального жилья.

Источник: e-mordovia.ru