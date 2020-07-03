В Ковылкинском районе в ДТП пострадал 36-летний водитель мотороллера

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 36-летний водитель мотороллера.

ДТП произошло днём 2 июля на территории села Малый Азясь. По предварительной информации, 36-летний водитель мотороллера марки «Сузуки» во время движения по улице Центральной по причине превышения скорости потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части.

Водитель мотороллера доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф