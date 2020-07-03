В Мордовии за один день были задержаны два пьяных водителя

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 2 июля в Зубовой Поляне сотрудники ГИБДД на улице Гайдара остановили автомобиль марки ВАЗ-21041, за рулем которого находился 33-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 2 июля в Ромоданово стражи порядка на улице Полежаева остановили автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением пьяного 25-летнего парня.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф