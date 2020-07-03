Житель Ардатова избил знакомого и надругался над пенсионеркой

В Ардатове суд вынесет приговор в отношении 35-летнего гражданина, который изнасиловал пенсионерку и избил своего знакомого.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что вечером 5 марта нынешнего года 35-летний гражданин распивал спиртные напитки в компании своего знакомого, находясь в квартире последнего. Между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость избил владельца жилья, а после этого покинул квартиру. Пострадавший получил кровоподтеки и ссадины, а также закрытый перелом ребра.

В тот же день 35-летний гражданин незаконно проник в жилье 83-летней пенсионерки. Мужчина надругался над старушкой.

Ранее у гражданина уже были проблемы с законом.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru