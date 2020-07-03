В Мордовии выросли тарифы на услуги ЖКХ

В Мордовии с 1 июля увеличился размер тарифов на услуги ЖКХ.

Самый большой рост тарифов среди регионов России был зафиксирован в Чечне. Здесь стоимость рассматриваемых услуг увеличилась на 6,5%. В Санкт-Петербурге и Московской области рост тарифов был зафиксирован на уровне примерно 4%.

В Мордовии размер тарифов на услуги ЖКХ увеличился на 3,6%.

Среди регионов России меньше всего тарифы возросли в Ненецком автономном округе. В данном регионе рост составил чуть больше 2%.

Также читайте о том, что в Мордовии планируют запустить строительство быстровозводимого индивидуального жилья.

Источник: info-rm.com