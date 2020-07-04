В Зубово-Полянском районе сгорел автомобиль

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил автомобиль.
Вечером 3 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Явас. На улице Дзержинского загорелся автомобиль марки ВАЗ-2112. Пламя полностью уничтожило транспортное средство.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru