В Саранске 27-летнего парня осудили за сбыт наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 27-летнего молодого человека, обвиняемого в сбыте наркотиков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что осенью 2018 года 27-летний житель Саранска на одном из сайтов приобрел синтетические наркотики массой более 470 г. Запрещенные вещества были куплены для последующего сбыта.

Часть наркотиков горожанин сбыл через тайники. Молодой человек организовал 13 так называемых закладок за два месяца. В прошлом году житель Саранска был задержан при попытке сбыта очередной партии наркотиков. Стражи порядка при досмотре обнаружили у парня 166 пакетов с запрещенными веществами. В жилище молодого человека были изъяты наркотики массой более 200 г.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф