Бывший руководитель одной из организаций Мордовии подозревается в незаконном предпринимательстве

В Мордовии 58-летний мужчина подозревается в незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, в 2016 году администрация Зубово-Полянского района передала в пользование организации, которую возглавлял 58-летний гражданин, 10 объектов теплоснабжения, расположенных в населенных пунктах Леплей, Явас, Озерный и Парца, для осуществления производства, передачи и реализации тепловой энергии потребителям. Подозреваемый достоверно знал о том, что для осуществления данного вида деятельности необходима лицензия, но её не получил.

Доход, полученный от незаконного предпринимательства, составил более 260 млн рублей.

Подозреваемый полностью признал свою вину и возместил вред, причиненный в результате преступной деятельности.

Следователь выступил с ходатайством о назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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Источник: 13.мвд.рф