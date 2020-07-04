Житель Рузаевки заправлял свой автомобиль с помощью чужой топливной карты

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, который подозревается в краже.

Некоторое время назад 59-летний житель Рузаевки нашел на улице утерянную топливную карту. С помощью данной карты мужчина заправлял свой автомобиль, пока не исчерпал лимит. Гражданин похитил бензин и дизельное топливо в количестве 427 литров. Общая сумма ущерба составила более 19 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф