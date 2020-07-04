В Саранске мошенник ограбил гражданку Туркменистана, решившую снять квартиру

В Саранске неизвестный мошенник ограбил 22-летнюю гражданку Туркменистана.

В конце июня 22-летняя гражданка Туркменистана обнаружила на одном из сайтов объявление о сдаче в аренду квартиры на длительный срок. Девушка связалась с автором данной публикации. Последний согласился сдать недвижимость, но заявил, что изначально ему нужно перечислить предоплату в размере 8 тыс. рублей. Девушка перевела на указанный якобы хозяином квартиры банковский счет требуемую сумму. После этого автор объявления перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф