В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, в результате которого была уничтожена заброшенная постройка.
Инцидент произошел вечером 3 июля на территории садового некоммерческого товарищества «Охотник», расположенного по адресу – Ключаревское шоссе. Загорелась бесхозная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 4 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе сгорел автомобиль.
Источник: 13.mchs.gov.ru