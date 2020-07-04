В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, в результате которого была уничтожена заброшенная постройка.

Инцидент произошел вечером 3 июля на территории садового некоммерческого товарищества «Охотник», расположенного по адресу – Ключаревское шоссе. Загорелась бесхозная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 4 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru