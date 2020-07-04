В Саранске ранее судимый мужчина расплатился за продукты украденной банковской картой

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже банковской карты.

Стражами порядка было установлено, что 2 июля в гости к сожительнице 59-летнего мужчины пришла её подруга. Последняя оставила в прихожей свою сумку. Воспользовавшись данным обстоятельством, мужчина похитил из сумки гостьи банковскую карту. Гражданин направился в ближайший магазин. В торговом заведении житель Саранска расплатился за продукты питания и алкогольные напитки украденной банковской картой.

Стражи порядка задержали горожанина в магазине.

Известно, что ранее мужчина был судим за совершение кражи.

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Источник: 13.мвд.рф