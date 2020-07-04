В Саранске загорелся мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Вечером 3 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Васенко. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что в металлическом контейнере, установленном возле дома №7, горит мусор.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru