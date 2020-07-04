В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 5 июля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 5 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что 5 июля на территории республики будут иметь место порывы юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду. Также ожидается гроза.

Гражданам рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru