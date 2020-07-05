Житель Краснослободского района фиктивно прописал в своем доме гражданина Узбекистана

В Краснослободском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме гражданина Узбекистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае 2017 года 45-летний житель села Шаверки фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме 39-летнего гражданина Узбекистана, который в действительности проживает в другом населенном пункте.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф