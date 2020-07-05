В Краснослободске загорелась баня

В Краснослободске произошло возгорание бани.

Поздним вечером 4 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Красная Подгора. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что возле дома №86 горит баня. Огонь повредил постройку на площади 32 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru