В Саранске 25-летний парень подозревается в краже гаража

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в краже гаража.

Стражами порядка было установлено, что в первой половине июня нынешнего года 25-летний безработный житель Саранска, имеющий судимость за совершение угона, с помощью газорезки распилил по частям металлический гараж, принадлежащий 65-летнему мужчине, сложил его в грузовик и сдал в пункт приема металлолома.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф