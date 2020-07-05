В Ичалковском районе горела квартира

В Ичалковском районе произошел пожар в квартире.

Происшествие произошло вечером 4 июля в селе Кергуды. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №16, расположенного по адресу – улица Молодежная. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на площади 2 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru