В Ичалковском районе горела квартира

В Ичалковском районе произошел пожар в квартире.
Происшествие произошло вечером 4 июля в селе Кергуды. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №16, расположенного по адресу – улица Молодежная. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на площади 2 кв. м.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru