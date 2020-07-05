В Саранске проводится санитарная обработка общественного транспорта

В Саранске весь подвижной состав муниципального предприятия «Горэлектротранс» в постоянном режиме проходит дезинфекцию.

Обработка всех контактных поверхностей в салонах автобусов и троллейбусов с применением дезинфицирующих средств проводится перед выходом на линию, а также при пересменке.

Первоочередное внимание во время уборки уделяется поручням, ручкам и сиденьям. Для дезинфекции используется средство «Анолит».

Водители и кондукторы перед выходом на линию в обязательном порядке проходят медицинский осмотр.

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Источник: adm-saransk.ru