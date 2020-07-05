В Краснослободском районе были выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды

Прокуратура Краснослободского района выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды.

В ходе проведения проверки представителями ведомства было установлено, что на территории мастерских, расположенных в с. Селищи Краснослободского района, под открытым небом хранились агрохимикаты с содержанием азота не менее 34,4%. Масса химикатов составляла 76 тонн, к ним имелся свободный доступ.

Периметр открытой территории хранения удобрений не был огорожен.

Директору ООО «Магма ХД» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения законодательства были устранены, а одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора района ответственное должностное лицо организации в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами было штрафовано на 2 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru