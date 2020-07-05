В Ардатовском районе прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства

Прокуратура Ардатовского района выявила нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе при реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», включенного в национальный проект «Демография».

Было установлено, что администрацией Ардатовского района своевременно не были приняты должные меры к заключению соглашения о предоставлении субсидии МБДОУ Детский сад «Теремок» комбинированного вида на 250 мест в Ардатове на завершение его строительства (общая сумма субсидии составляет более 130 млн рублей). Учреждением уже была начата процедура проведения электронного аукциона по указанному объекту незавершенного строительства.

Кроме того, аукционной комиссией при рассмотрении единственной заявки на участие в электронном аукционе, поданной ООО «Стройпроект», безосновательно было принято решение о её соответствии требованиям. Но данным участником не представлены документы, подтверждающие опыт выполнения соответствующих работ.

Для устранения выявленных нарушений законодательства и рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности прокурором района главе Ардатовского района было внесено представление.

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Источник: prokrm.ru