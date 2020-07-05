Сотрудников администрации Ковылкинского района оштрафовали за нарушение законодательства

В Ковылкинском районе сотрудниками прокуратуры были выявлены факты нарушения бюджетного законодательства.

Факты нарушения бюджетной дисциплины имело место при заключении муниципальных контрактов на оказание услуг и поставку товаров в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также вследствие нарушения сроков постановки на учет принятых бюджетных обязательств.

В этой связи по результатам проверки межрайонным прокурором главе Ковылкинского района было внесено представление об устранении нарушений закона.

Начальник Финансового управления и начальник Управления по социальной работе администрации Ковылкинского района были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей (каждый). Главный бухгалтер районной администрации был оштрафован на 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru