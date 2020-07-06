Житель Мордовии, избивший свою жену, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который неоднократно избивал свою супругу.

Стражами порядка было установлено, что в конце марта нынешнего года 36-летний житель села Теньгушево, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил супругу ногой. Услышав плач 4-летней дочери, ставшей свидетельницей происходящего, гражданин отпустил жену, испугавшись за ребенка. Пострадавшая, взяв дочку на руки, выбежала из дома, а затем сообщила о случившемся полицейским.

Выяснилось, что в июне 2017 года мужчина был оштрафован за нанесение побоев своей жене.

Материалы уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф