Два жителя Саранска избили мужчину

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые избили мужчину.

По предварительной информации, в вечернее время в центральной части Саранска между мужчиной и двумя ранее незнакомыми ему гражданами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений последние несколько раз ударили пострадавшего стеклянной бутылкой по голове, а также нанесли повреждения лица горловиной бутылки.

В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии задержали граждан, избивших мужчину. Ими оказались два жителя Саранска 21- и 39-летнего возраста.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia